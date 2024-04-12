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Прийменко Вера Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1904

Сын: Прийменко Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Прийменко Григорий Артемьевич

Рождение ребёнка
12.07.1911

Сын: Прийменко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Прийменко Григорий Артемьевич

Рождение ребёнка
28.12.1920

Дочь: Мелания Григорьевна

Отец ребёнка: Прийменко Григорий Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Григорий Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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