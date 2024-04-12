Прийменко Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
28.07.1904
Сын: Прийменко Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Прийменко Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
12.07.1911
Сын: Прийменко Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Прийменко Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
28.12.1920
Дочь: Мелания Григорьевна
Отец ребёнка: Прийменко Григорий Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно