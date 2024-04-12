Прийменко Роман Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Прийменко Артемий Васильевич
Мать: Агрипина Яковлевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Прийменко Василий Романович
Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1913
Дочь: Елена Романовна
Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ольга Романович
Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна
Военная служба
25.09.1914
Должность/Звание рядовой Воинская часть 274-й пехотный Изюмский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол., д. Кривая Лука Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия с. По... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1916
Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1918
Сын: Прийменко Степан Романович
Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Любовь Романовна
Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прийменко Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно