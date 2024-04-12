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Прийменко Роман Артемьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Прийменко Артемий Васильевич

Мать: Агрипина Яковлевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Прийменко Василий Романович

Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
20.05.1913

Дочь: Елена Романовна

Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ольга Романович

Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна

Военная служба
25.09.1914
Должность/Звание рядовой Воинская часть 274-й пехотный Изюмский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол., д. Кривая Лука Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия с. По... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1916

Сын: Прийменко Илья Романович

Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
28.10.1918

Сын: Прийменко Степан Романович

Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Любовь Романовна

Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно
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