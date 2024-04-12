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Прийменко Вера Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Прийменко Василий Романович

Отец ребёнка: Прийменко Роман Артемьевич

Рождение ребёнка
20.05.1913

Дочь: Елена Романовна

Отец ребёнка: Прийменко Роман Артемьевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ольга Романович

Отец ребёнка: Прийменко Роман Артемьевич

Рождение ребёнка
12.07.1916

Сын: Прийменко Илья Романович

Отец ребёнка: Прийменко Роман Артемьевич

Рождение ребёнка
28.10.1918

Сын: Прийменко Степан Романович

Отец ребёнка: Прийменко Роман Артемьевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Любовь Романовна

Отец ребёнка: Прийменко Роман Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Роман Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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