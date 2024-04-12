Прийменко Степан Романович
Место рождения
Дата рождения28.10.1918
Дата смерти05.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1918
Военная служба
С ?.11.1941 по 05.01.1944
Московские курсы офицеров запаса,
Ком. стрелкового взвода 761 сп 317 761 сп 317 сд (761 сп, 317 сд); 317 сд 761 сп (317 сд, 761 сп); 275 сп ВВ НКВД (275 сп ВВ НКВД); 761 сп 317 сд 22 ск 1 УкрФ (761 сп, 317 сд, 22 ск, 1 УкрФ)
Получение воинского звания/чина
15.04.1942
Присвоено звание лейтенант Приказ № 0105
Награда
01.11.1943
Приказ 83 морсбр Награжден орденом "Красной Звезды"
ЦАМО РФ Ф - 33-686044-864
Смерть
05.01.1944
ВОВ убит в бою
Награда
14.02.1944
22 СК Приказ 25н Награжден/посмертно/ орденом "Отечественной войны 1-й ст"