(Прийменко) Агафия Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прийменко) Агафия Артемьева

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

03.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1885

Отец: Прийменко Артемий Васильевич

Мать: Агрипина Яковлевна

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-88,зап-67
Крещение
03.10.1885
Godparents:Криволукские крестьяне : Иван Павлович Скорый и Карпа Моисеевича Брюховецкого жена-Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно
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