(Прийменко) Агафия Артемьева
Место рождения
Дата рождения03.03.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1885
Отец: Прийменко Артемий Васильевич
Мать: Агрипина Яковлевна
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-88,зап-67
Крещение
03.10.1885
Godparents:Криволукские крестьяне : Иван Павлович Скорый и Карпа Моисеевича Брюховецкого жена-Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно