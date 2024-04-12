Прийменко Елена Даниловна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Домникия Васильевна
Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Прийменко Артемий Васильевич
Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Прийменко Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Прийменко Иван Васильевич
Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мавра Васильевна
Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Прийменко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Прийменко Евмений Васильевич
Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Прийменко Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович
Смерть
Неизвестно