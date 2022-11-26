Ладомирский Василий Николаевич 28.09.1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ладомирский Василий Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 28.09.1786, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 24.11.1847

Отец
Римский-Корсаков Иван Николаевич24.01.1754 г.р.
Мать
Строганова (Трубецкая) Екатерина Петровна1744 г.р.
Супруги
Ладомирская (Гагарина) Софья Фёдоровна1794 г.р.
Ладомирская (Любомирская) Мария Ксаверьевна1797 г.р.
Дети
Ладомирский Иван Васильевич1820 г.р.
Ладомирский Николай Васильевич1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1786

Отец: Римский-Корсаков Иван Николаевич

Мать: Строганова (Трубецкая) Екатерина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладомирская (Любомирская) Мария Ксаверьевна

Бракосочетание
19.01.1819

Жена: Ладомирская (Гагарина) Софья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ладомирский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ладомирская (Любомирская) Мария Ксаверьевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ладомирский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ладомирская (Любомирская) Мария Ксаверьевна

Рождение ребёнка
22.05.1826

Сын: Ладомирский Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Ладомирская (Гагарина) Софья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-2124-0001-002738/00000122.jpg Христорождественская церковь в Палашах.

Рождение ребёнка
26.01.1831

Дочь: Апраксинa (Ладомирская) Софья Васильевна

Мать ребёнка: Ладомирская (Гагарина) Софья Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.05.1832

Дочь: Голицына (Ладомирская) Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Ладомирская (Гагарина) Софья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
30.12.1834

Сын: Ладомирский Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Ладомирская (Гагарина) Софья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
24.11.1847

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