Ладомирский Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.09.1786
Дата смерти24.11.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1786
Бракосочетание
19.01.1819
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ладомирский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Ладомирская Мария Ксаверьевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ладомирский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ладомирская Мария Ксаверьевна
Рождение ребёнка
22.05.1826
Сын: Ладомирский Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Ладомирская Софья Фёдоровна
Рождение - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-2124-0001-002738/00000122.jpg Христорождественская церковь в Палашах.
Рождение ребёнка
26.01.1831
Дочь: Апраксинa Софья Васильевна
Мать ребёнка: Ладомирская Софья Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.05.1832
Дочь: Голицына Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Ладомирская Софья Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.12.1834
Сын: Ладомирский Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Ладомирская Софья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1847