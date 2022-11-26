Ладомирский Василий Николаевич
мужской, родился 28.09.1786, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 24.11.1847
ОтецРимский-Корсаков Иван Николаевич24.01.1754 г.р.
МатьСтроганова (Трубецкая) Екатерина Петровна1744 г.р.
Супруги
Дети
Ладомирский Иван Васильевич1820 г.р.
Ладомирский Николай Васильевич1822 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1786
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1819
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ладомирский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Ладомирская (Любомирская) Мария Ксаверьевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ладомирский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ладомирская (Любомирская) Мария Ксаверьевна
Рождение ребёнка
22.05.1826
Сын: Ладомирский Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Ладомирская (Гагарина) Софья Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.01.1831
Дочь: Апраксинa (Ладомирская) Софья Васильевна
Мать ребёнка: Ладомирская (Гагарина) Софья Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.05.1832
Дочь: Голицына (Ладомирская) Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Ладомирская (Гагарина) Софья Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.12.1834
Сын: Ладомирский Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Ладомирская (Гагарина) Софья Фёдоровна
Смерть
24.11.1847