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Ладомирский Василий Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

28.09.1786

Дата смерти

24.11.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1786

Отец: Римский-Корсаков Иван Николаевич

Мать: Строганова Екатерина Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
19.01.1819

Жена: Ладомирская Софья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ладомирский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ладомирская Мария Ксаверьевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ладомирский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ладомирская Мария Ксаверьевна

Рождение ребёнка
22.05.1826

Сын: Ладомирский Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Ладомирская Софья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-2124-0001-002738/00000122.jpg Христорождественская церковь в Палашах.
Рождение ребёнка
26.01.1831

Дочь: Апраксинa Софья Васильевна

Мать ребёнка: Ладомирская Софья Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.05.1832

Дочь: Голицына Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Ладомирская Софья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.12.1834

Сын: Ладомирский Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Ладомирская Софья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладомирская Мария Ксаверьевна

Смерть
24.11.1847
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