Ладомирская (Любомирская) Мария Ксаверьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ладомирский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ладомирский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1815