Ладомирская (Любомирская) Мария Ксаверьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладомирская (Любомирская) Мария Ксаверьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1815

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ладомирский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ладомирский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладомирский Василий Николаевич

Смерть
1815
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