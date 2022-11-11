Ладомирский Николай Васильевич
мужской, родился 1822
умер До 1874
МатьЛадомирская (Любомирская) Мария Ксаверьевна1797 г.р.
ОтецЛадомирский Василий Николаевич28.09.1786 г.р.
Супруги
Ладомирская (Кроткова) Мария СтепановнаНеизвестно г.р.
Дети
Ладомирский Николай НиколаевичОколо 1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Ладомирский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ладомирская (Кроткова) Мария Степановна
Смерть
До 1874