Ладомирский Николай Васильевич 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Ладомирский Николай Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1822

умер До 1874

Мать
Ладомирская (Любомирская) Мария Ксаверьевна1797 г.р.
Отец
Ладомирский Василий Николаевич28.09.1786 г.р.
Супруги
Ладомирская (Кроткова) Мария СтепановнаНеизвестно г.р.
Дети
Ладомирский Николай НиколаевичОколо 1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ладомирский Василий Николаевич

Мать: Ладомирская (Любомирская) Мария Ксаверьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладомирская (Кроткова) Мария Степановна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Ладомирский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ладомирская (Кроткова) Мария Степановна

Смерть
До 1874

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