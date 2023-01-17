Ладомирский Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Бракосочетание
14.04.1874
Введенская церковь, что на Лубянке https://cgamos.ru/images/archive/01-2126-0003-000024/00000104.jpg
Бракосочетание
14.04.1874
Введенская церковь, что на Лубянке https://cgamos.ru/images/archive/01-2126-0003-000024/00000104.jpg
Рождение ребёнка
04.05.1875
Дочь: Ладомирская Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Ладомирская Елизавета Велериановна
Рождение - https://cgamos.ru/images/archive/01-0203-0776-000745/00000569.jpg Церковь св. Николая Чудотворца Явленного на Арбате
Смерть
Неизвестно