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Ладомирский Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Ладомирский Николай Васильевич

Мать: Ладомирская Мария Степановна

Бракосочетание
14.04.1874

Жена: Ладомирская Елизавета Велериановна

Москва, город федерального значения Москва
Введенская церковь, что на Лубянке https://cgamos.ru/images/archive/01-2126-0003-000024/00000104.jpg
Бракосочетание
14.04.1874

Жена: Ладомирская Елизавета Велериановна

Москва, город федерального значения Москва
Введенская церковь, что на Лубянке https://cgamos.ru/images/archive/01-2126-0003-000024/00000104.jpg
Рождение ребёнка
04.05.1875

Дочь: Ладомирская Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Ладомирская Елизавета Велериановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение - https://cgamos.ru/images/archive/01-0203-0776-000745/00000569.jpg Церковь св. Николая Чудотворца Явленного на Арбате
Смерть
Неизвестно
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