Ладомирская (Дьякова) Елизавета Велериановна
Место рождения
Дата рождения05.03.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.04.1874
Введенская церковь, что на Лубянке https://cgamos.ru/images/archive/01-2126-0003-000024/00000104.jpg
Бракосочетание
14.04.1874
Введенская церковь, что на Лубянке https://cgamos.ru/images/archive/01-2126-0003-000024/00000104.jpg
Рождение ребёнка
04.05.1875
Дочь: Ладомирская Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Ладомирский Николай Николаевич
Рождение - https://cgamos.ru/images/archive/01-0203-0776-000745/00000569.jpg Церковь св. Николая Чудотворца Явленного на Арбате
Смерть
Неизвестно