Ладомирская (Дьякова) Елизавета Велериановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладомирская (Дьякова) Елизавета Велериановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.03.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1848 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
14.04.1874

Муж: Ладомирский Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Введенская церковь, что на Лубянке https://cgamos.ru/images/archive/01-2126-0003-000024/00000104.jpg
Бракосочетание
14.04.1874

Муж: Ладомирский Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Введенская церковь, что на Лубянке https://cgamos.ru/images/archive/01-2126-0003-000024/00000104.jpg
Рождение ребёнка
04.05.1875

Дочь: Ладомирская Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Ладомирский Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение - https://cgamos.ru/images/archive/01-0203-0776-000745/00000569.jpg Церковь св. Николая Чудотворца Явленного на Арбате
Смерть
Неизвестно
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