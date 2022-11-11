Ладомирская (Кроткова) Мария Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ладомирская (Кроткова) Мария Степановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Ладомирский Николай Васильевич1822 г.р.
Дети
Ладомирский Николай НиколаевичОколо 1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладомирский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Ладомирский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ладомирский Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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