Ладомирская (Кроткова) Мария Степановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Ладомирский Николай Васильевич1822 г.р.
Дети
Ладомирский Николай НиколаевичОколо 1848 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Ладомирский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ладомирский Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно