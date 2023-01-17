Строганова (Трубецкая) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганова (Трубецкая) Екатерина Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1744

Дата смерти

20.01.1815

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Ладомирская Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
После 1780

Сын: Ладомирский Владимир Николаевич (Иванович)

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
После 1780

Дочь: Ладомирская Софья Ивановна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
17.11.1785

Дочь: Нарышкина Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
28.09.1786

Сын: Ладомирский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
20.01.1815
Братцево, Всехсвятская волость, Московский уезд
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