Строганова (Трубецкая) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти20.01.1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Ладомирская Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
После 1780
Сын: Ладомирский Владимир Николаевич (Иванович)
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
После 1780
Дочь: Ладомирская Софья Ивановна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
17.11.1785
Дочь: Нарышкина Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
28.09.1786
Сын: Ладомирский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Николаевич
Смерть
20.01.1815
Братцево, Всехсвятская волость, Московский уезд