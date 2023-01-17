Нарышкина (Ладомирская) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1785
Дата смерти26.11.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1785
Бракосочетание
1804
Рождение ребёнка
02.11.1809
Дочь: Де Шово Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Нарышкин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.04.1812
Сын: Нарышкин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Нарышкин Иван Дмитриевич
Смерть
26.11.1840
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Сгорела в пожаре.