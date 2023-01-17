Нарышкина (Ладомирская) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина (Ладомирская) Варвара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1785

Дата смерти

26.11.1840

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1785

Отец: Римский-Корсаков Иван Николаевич

Мать: Строганова Екатерина Петровна

Бракосочетание
1804

Муж: Нарышкин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.11.1809

Дочь: Де Шово Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Нарышкин Иван Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1812

Сын: Нарышкин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Нарышкин Иван Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.11.1840
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Сгорела в пожаре.
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