Нарышкин Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1776
Дата смерти15.04.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1804
Рождение ребёнка
02.11.1809
Дочь: Де Шово Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Нарышкина Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
17.04.1812
Сын: Нарышкин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Нарышкина Варвара Николаевна
Смерть
15.04.1848
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния