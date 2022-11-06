Нарышкин Иван Дмитриевич
мужской, родился 17.04.1776
умер 15.04.1848, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Нарышкина (Ладомирская) Варвара Николаевна17.11.1785 г.р.
Дети
Де Шово (Нарышкина) Зинаида Ивановна02.11.1809 г.р.
Нарышкин Дмитрий Иванович17.04.1812 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1804
Рождение ребёнка
02.11.1809
Дочь: Де Шово (Нарышкина) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Нарышкина (Ладомирская) Варвара Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1812
Сын: Нарышкин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Нарышкина (Ладомирская) Варвара Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.04.1848
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург