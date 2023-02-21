Нарышкин Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкин Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1776

Дата смерти

15.04.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1804

Жена: Нарышкина Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
02.11.1809

Дочь: Де Шово Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Нарышкина Варвара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1812

Сын: Нарышкин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Нарышкина Варвара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.04.1848
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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