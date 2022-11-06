Нарышкин Иван Дмитриевич 17.04.1776 — найти родственников по фамилии на Familio

Нарышкин Иван Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.04.1776

умер 15.04.1848, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Нарышкина (Ладомирская) Варвара Николаевна17.11.1785 г.р.
Дети
Де Шово (Нарышкина) Зинаида Ивановна02.11.1809 г.р.
Нарышкин Дмитрий Иванович17.04.1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1804

Жена: Нарышкина (Ладомирская) Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
02.11.1809

Дочь: Де Шово (Нарышкина) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Нарышкина (Ладомирская) Варвара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
17.04.1812

Сын: Нарышкин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Нарышкина (Ладомирская) Варвара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
15.04.1848
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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