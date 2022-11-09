Нарышкин Дмитрий Иванович
мужской, родился 17.04.1812, Москва, город федерального значения Москва
умер 01.03.1866, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецНарышкин Иван Дмитриевич17.04.1776 г.р.
МатьНарышкина (Ладомирская) Варвара Николаевна17.11.1785 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Дочь: Фон Медем (Нарышкина) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Нарышкина (Бартенева) Мария Арсеньевна
Сын: Нарышкин Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Нарышкина (Бартенева) Мария Арсеньевна
Дочь: Голицына (Нарышкина) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Нарышкина (Бартенева) Мария Арсеньевна
Сын: Нарышкин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Нарышкина (Бартенева) Мария Арсеньевна
Дочь: Ди Ридолфи Ди Монтескидайо (Нарышкина) Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Нарышкина (Бартенева) Мария Арсеньевна
Дочь: Пуччи Ди Барсенто (Нарышкина) Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Нарышкина (Бартенева) Мария Арсеньевна