Нарышкин Дмитрий Иванович 17.04.1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нарышкин Дмитрий Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.04.1812, Москва, город федерального значения Москва

умер 01.03.1866, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Нарышкин Иван Дмитриевич17.04.1776 г.р.
Мать
Нарышкина (Ладомирская) Варвара Николаевна17.11.1785 г.р.
Супруги
Нарышкина (Бартенева) Мария Арсеньевна27.11.1816 г.р.
Дети
Фон Медем (Нарышкина) Александра Дмитриевна11.06.1847 г.р.
Нарышкин Георгий Дмитриевич1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1812

Отец: Нарышкин Иван Дмитриевич

Мать: Нарышкина (Ладомирская) Варвара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
06.09.1846

Жена: Нарышкина (Бартенева) Мария Арсеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
11.06.1847

Дочь: Фон Медем (Нарышкина) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Нарышкина (Бартенева) Мария Арсеньевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Нарышкин Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Нарышкина (Бартенева) Мария Арсеньевна

Рождение ребёнка
08.09.1849

Дочь: Голицына (Нарышкина) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Нарышкина (Бартенева) Мария Арсеньевна

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Рождение ребёнка
08.01.1851

Сын: Нарышкин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Нарышкина (Бартенева) Мария Арсеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
11.11.1853

Дочь: Ди Ридолфи Ди Монтескидайо (Нарышкина) Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Нарышкина (Бартенева) Мария Арсеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
03.06.1856

Дочь: Пуччи Ди Барсенто (Нарышкина) Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Нарышкина (Бартенева) Мария Арсеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
01.03.1866
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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