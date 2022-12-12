Пуччи Ди Барсенто (Нарышкина) Варвара Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения03.06.1856
Дата смерти19.11.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1856
Рождение ребёнка
29.08.1878
Сын: Пуччи Ди Барсенто Роберто
Отец ребёнка: Пуччи Ди Барсенто Эмилио Паоло
г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Рождение ребёнка
19.03.1880
Отец ребёнка: Пуччи Ди Барсенто Эмилио Паоло
г. Флоренция, Тоскана, Итальянское королевство
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.1937
г. Флоренция, Тоскана, Итальянское королевство