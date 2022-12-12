Пуччи Ди Барсенто (Нарышкина) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуччи Ди Барсенто (Нарышкина) Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

03.06.1856

Дата смерти

19.11.1937

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1856

Отец: Нарышкин Дмитрий Иванович

Мать: Нарышкина Мария Арсеньевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1878

Сын: Пуччи Ди Барсенто Роберто

Отец ребёнка: Пуччи Ди Барсенто Эмилио Паоло

г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Рождение ребёнка
19.03.1880

Сын: Пуччи Ди Барсенто Орацио

Отец ребёнка: Пуччи Ди Барсенто Эмилио Паоло

г. Флоренция, Тоскана, Итальянское королевство
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуччи Ди Барсенто Эмилио Паоло

Смерть
19.11.1937
г. Флоренция, Тоскана, Итальянское королевство
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