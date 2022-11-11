Пуччи Ди Барсенто Роберто 29.08.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пуччи Ди Барсенто Роберто

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 29.08.1878, г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия

умер 05.01.1960, г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия

Мать
Пуччи Ди Барсенто (Нарышкина) Варвара Дмитриевна03.06.1856 г.р.
Отец
Пуччи Ди Барсенто Эмилио Паоло03.01.1850 г.р.
Супруги
Пуччи Ди Барсенто ДжузеппинаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1878

Отец: Пуччи Ди Барсенто Эмилио Паоло

Мать: Пуччи Ди Барсенто (Нарышкина) Варвара Дмитриевна

г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуччи Ди Барсенто Джузеппина

Смерть
05.01.1960
г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия

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