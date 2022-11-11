Пуччи Ди Барсенто Роберто
мужской, родился 29.08.1878, г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
умер 05.01.1960, г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
МатьПуччи Ди Барсенто (Нарышкина) Варвара Дмитриевна03.06.1856 г.р.
ОтецПуччи Ди Барсенто Эмилио Паоло03.01.1850 г.р.
Супруги
Пуччи Ди Барсенто ДжузеппинаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1878
г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1960
г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия