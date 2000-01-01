Пуччи Ди Барсенто Эмилио Паоло — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуччи Ди Барсенто Эмилио Паоло

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1850

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1878

Сын: Пуччи Ди Барсенто Роберто

Мать ребёнка: Пуччи Ди Барсенто Варвара Дмитриевна

г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Рождение ребёнка
19.03.1880

Сын: Пуччи Ди Барсенто Орацио

Мать ребёнка: Пуччи Ди Барсенто Варвара Дмитриевна

г. Флоренция, Тоскана, Итальянское королевство
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуччи Ди Барсенто Варвара Дмитриевна

Смерть
1912
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