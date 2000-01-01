Пуччи Ди Барсенто Эмилио Паоло
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1850
Дата смерти1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1878
Сын: Пуччи Ди Барсенто Роберто
Мать ребёнка: Пуччи Ди Барсенто Варвара Дмитриевна
г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Рождение ребёнка
19.03.1880
Мать ребёнка: Пуччи Ди Барсенто Варвара Дмитриевна
г. Флоренция, Тоскана, Итальянское королевство
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1912