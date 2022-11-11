Пуччи Ди Барсенто Орацио 19.03.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Пуччи Ди Барсенто Орацио

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.03.1880, г. Флоренция, Тоскана, Итальянское королевство

умер 28.12.1944, г. Флоренция, Тоскана, Итальянское королевство

Мать
Пуччи Ди Барсенто (Нарышкина) Варвара Дмитриевна03.06.1856 г.р.
Отец
Пуччи Ди Барсенто Эмилио Паоло03.01.1850 г.р.
Супруги
Пуччи Ди Барсенто (Чибончелли) Аугуста Фортуната18.07.1890 г.р.
Дети
Пуччи Ди Барсенто Эмилио20.11.1914 г.р.
Пуччи Ди Барсенто Пуччио02.11.1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1880

Отец: Пуччи Ди Барсенто Эмилио Паоло

Мать: Пуччи Ди Барсенто (Нарышкина) Варвара Дмитриевна

г. Флоренция, Тоскана, Итальянское королевство

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуччи Ди Барсенто (Чибончелли) Аугуста Фортуната

Рождение ребёнка
20.11.1914

Сын: Пуччи Ди Барсенто Эмилио

Мать ребёнка: Пуччи Ди Барсенто (Чибончелли) Аугуста Фортуната

г. Неаполь, Королевство Италия

Рождение ребёнка
02.11.1915

Сын: Пуччи Ди Барсенто Пуччио

Мать ребёнка: Пуччи Ди Барсенто (Чибончелли) Аугуста Фортуната

г. Кампания, Неаполь, Королевство Италия

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Пуччи Ди Барсенто Николетта

Мать ребёнка: Пуччи Ди Барсенто (Чибончелли) Аугуста Фортуната

Смерть
28.12.1944
г. Флоренция, Тоскана, Итальянское королевство

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