Пуччи Ди Барсенто Орацио
мужской, родился 19.03.1880, г. Флоренция, Тоскана, Итальянское королевство
умер 28.12.1944, г. Флоренция, Тоскана, Итальянское королевство
МатьПуччи Ди Барсенто (Нарышкина) Варвара Дмитриевна03.06.1856 г.р.
ОтецПуччи Ди Барсенто Эмилио Паоло03.01.1850 г.р.
Супруги
Пуччи Ди Барсенто (Чибончелли) Аугуста Фортуната18.07.1890 г.р.
Дети
Пуччи Ди Барсенто Эмилио20.11.1914 г.р.
Пуччи Ди Барсенто Пуччио02.11.1915 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
19.03.1880
г. Флоренция, Тоскана, Итальянское королевство
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1914
Мать ребёнка: Пуччи Ди Барсенто (Чибончелли) Аугуста Фортуната
г. Неаполь, Королевство Италия
Рождение ребёнка
02.11.1915
Мать ребёнка: Пуччи Ди Барсенто (Чибончелли) Аугуста Фортуната
г. Кампания, Неаполь, Королевство Италия
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Пуччи Ди Барсенто Николетта
Мать ребёнка: Пуччи Ди Барсенто (Чибончелли) Аугуста Фортуната
Смерть
28.12.1944
г. Флоренция, Тоскана, Итальянское королевство