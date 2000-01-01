Пуччи Ди Барсенто Эмилио
Место рожденияг. Неаполь, Королевство Италия
Дата рождения20.11.1914
Дата смерти29.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1914
г. Неаполь, Королевство Италия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пуччи Ди Барсенто Лудомиа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пуччи Ди Барсенто Алессандро
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.11.1992
г. Флоренция, Тоскана, Республика Италия
Умер от сердечного приступа в доме престарелых во Флоренции.