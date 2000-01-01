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Пуччи Ди Барсенто Эмилио

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Место рождения

г. Неаполь, Королевство Италия

Дата рождения

20.11.1914

Дата смерти

29.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1914

Отец: Пуччи Ди Барсенто Орацио

Мать: Пуччи Ди Барсенто Аугуста Фортуната

г. Неаполь, Королевство Италия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пуччи Ди Барсенто Лудомиа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуччи Ди Барсенто Алессандро

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.11.1992
г. Флоренция, Тоскана, Республика Италия
Умер от сердечного приступа в доме престарелых во Флоренции.
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