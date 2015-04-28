Пуччи Ди Барсенто (Чибончелли) Аугуста Фортуната
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1890
Дата смерти31.07.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.07.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1914
Отец ребёнка: Пуччи Ди Барсенто Орацио
г. Неаполь, Королевство Италия
Рождение ребёнка
02.11.1915
Отец ребёнка: Пуччи Ди Барсенто Орацио
г. Кампания, Неаполь, Королевство Италия
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Пуччи Ди Барсенто Николетта
Отец ребёнка: Пуччи Ди Барсенто Орацио
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.1976
г. Флоренция, Тоскана, Итальянское королевство