Пуччи Ди Барсенто (Чибончелли) Аугуста Фортуната — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуччи Ди Барсенто (Чибончелли) Аугуста Фортуната

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1890

Дата смерти

31.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1914

Сын: Пуччи Ди Барсенто Эмилио

Отец ребёнка: Пуччи Ди Барсенто Орацио

г. Неаполь, Королевство Италия
Рождение ребёнка
02.11.1915

Сын: Пуччи Ди Барсенто Пуччио

Отец ребёнка: Пуччи Ди Барсенто Орацио

г. Кампания, Неаполь, Королевство Италия
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Пуччи Ди Барсенто Николетта

Отец ребёнка: Пуччи Ди Барсенто Орацио

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуччи Ди Барсенто Орацио

Смерть
31.07.1976
г. Флоренция, Тоскана, Итальянское королевство
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