Нарышкина (Бартенева) Мария Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1816
Дата смерти14.07.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.09.1846
Рождение ребёнка
11.06.1847
Дочь: Фон Медем Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Нарышкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Нарышкин Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Нарышкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1849
Дочь: Голицына Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Нарышкин Дмитрий Иванович
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.01.1851
Сын: Нарышкин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Нарышкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1853
Дочь: Ди Ридолфи Ди Монтескидайо Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Нарышкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1856
Дочь: Пуччи Ди Барсенто Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Нарышкин Дмитрий Иванович
Смерть
14.07.1870