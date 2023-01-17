Нарышкина (Бартенева) Мария Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина (Бартенева) Мария Арсеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1816

Дата смерти

14.07.1870

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.09.1846

Муж: Нарышкин Дмитрий Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1847

Дочь: Фон Медем Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Нарышкин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Нарышкин Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Нарышкин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1849

Дочь: Голицына Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Нарышкин Дмитрий Иванович

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.01.1851

Сын: Нарышкин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Нарышкин Дмитрий Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1853

Дочь: Ди Ридолфи Ди Монтескидайо Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Нарышкин Дмитрий Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1856

Дочь: Пуччи Ди Барсенто Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Нарышкин Дмитрий Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.07.1870
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