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Фон Медем (Нарышкина) Александра Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1847

Дата смерти

01.10.1914

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1847

Отец: Нарышкин Дмитрий Иванович

Мать: Нарышкина Мария Арсеньевна

Бракосочетание
21.05.1873

Муж: Фон Медем Оттон Людвигович

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Нецветаева Мария Оттоновна

Отец ребёнка: Фон Медем Оттон Людвигович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Фон Медем Александр Оттонович

Отец ребёнка: Фон Медем Оттон Людвигович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Фон Медем Дмитрий Оттонович

Отец ребёнка: Фон Медем Оттон Людвигович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Фон Медем Георгий Оттонович

Отец ребёнка: Фон Медем Оттон Людвигович

Смерть
01.10.1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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