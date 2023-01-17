Фон Медем (Нарышкина) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1847
Дата смерти01.10.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1847
Бракосочетание
21.05.1873
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Нецветаева Мария Оттоновна
Отец ребёнка: Фон Медем Оттон Людвигович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Фон Медем Александр Оттонович
Отец ребёнка: Фон Медем Оттон Людвигович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Фон Медем Дмитрий Оттонович
Отец ребёнка: Фон Медем Оттон Людвигович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Фон Медем Георгий Оттонович
Отец ребёнка: Фон Медем Оттон Людвигович
Смерть
01.10.1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния