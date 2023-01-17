Фон Медем Оттон Людвигович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1847
Дата смерти29.06.1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1873
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Нецветаева Мария Оттоновна
Мать ребёнка: Фон Медем Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Фон Медем Александр Оттонович
Мать ребёнка: Фон Медем Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Фон Медем Дмитрий Оттонович
Мать ребёнка: Фон Медем Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Фон Медем Георгий Оттонович
Мать ребёнка: Фон Медем Александра Дмитриевна
Смерть
29.06.1925
Община Эхинг, Ландсхут, Нижняя Бавария, Германское государство