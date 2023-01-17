Фон Медем Оттон Людвигович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФон Медем Оттон Людвигович

Фон Медем Оттон Людвигович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1847

Дата смерти

29.06.1925

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.05.1873

Жена: Фон Медем Александра Дмитриевна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Нецветаева Мария Оттоновна

Мать ребёнка: Фон Медем Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Фон Медем Александр Оттонович

Мать ребёнка: Фон Медем Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Фон Медем Дмитрий Оттонович

Мать ребёнка: Фон Медем Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Фон Медем Георгий Оттонович

Мать ребёнка: Фон Медем Александра Дмитриевна

Смерть
29.06.1925
Община Эхинг, Ландсхут, Нижняя Бавария, Германское государство
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close