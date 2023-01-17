Де Шово (Нарышкина) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Де Шово (Нарышкина) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.11.1809

Дата смерти

16.10.1893

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1809

Отец: Нарышкин Иван Дмитриевич

Мать: Нарышкина Варвара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
19.01.1827

Муж: Юсупов Борис Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.10.1827

Сын: Юсупов Николай Борисович

Отец ребёнка: Юсупов Борис Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
07.01.1861

Муж: Де Шово Луи Шарль Оноре

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Венчание - в домовой церкви особняка на Литейном. В свадебное путешествие молодожёны отправились в Швейцарию.
Смерть
16.10.1893
г. Париж, Третья Французская республика
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