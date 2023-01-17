Де Шово (Нарышкина) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.11.1809
Дата смерти16.10.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1809
Бракосочетание
19.01.1827
Рождение ребёнка
12.10.1827
Отец ребёнка: Юсупов Борис Николаевич
Бракосочетание
07.01.1861
Венчание - в домовой церкви особняка на Литейном. В свадебное путешествие молодожёны отправились в Швейцарию.
Смерть
16.10.1893
г. Париж, Третья Французская республика