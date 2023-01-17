Де Шово Луи Шарль Оноре — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Де Шово Луи Шарль Оноре

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1861

Жена: Де Шово Зинаида Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Венчание - в домовой церкви особняка на Литейном. В свадебное путешествие молодожёны отправились в Швейцарию.
Смерть
1889
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