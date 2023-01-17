Де Шово Луи Шарль Оноре
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1861
Жена: Де Шово Зинаида Ивановна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Венчание - в домовой церкви особняка на Литейном. В свадебное путешествие молодожёны отправились в Швейцарию.
Смерть
1889