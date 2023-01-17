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Юсупов Николай Борисович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.10.1827

Дата смерти

19.07.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1827

Отец: Юсупов Борис Николаевич

Мать: Де Шово Зинаида Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
26.09.1856

Жена: Юсупова Татьяна Александровна

Бутурлино, Бутурлинская волость, Юхновский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1861

Дочь: Юсупова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Юсупова Татьяна Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Юсупов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Юсупова Татьяна Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Юсупова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Юсупова Татьяна Александровна

Вилла Татьяния, кантон Женева, Швейцарская конфедерация
Смерть
19.07.1891
г. Баден, Баден, Германская империя
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