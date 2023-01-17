Юсупов Николай Борисович
Место рождения
Дата рождения12.10.1827
Дата смерти19.07.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1827
Отец: Юсупов Борис Николаевич
Мать: Де Шово Зинаида Ивановна
Бракосочетание
26.09.1856
Бутурлино, Бутурлинская волость, Юхновский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1861
Дочь: Юсупова Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Юсупова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Юсупова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Юсупова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Юсупова Татьяна Александровна
Вилла Татьяния, кантон Женева, Швейцарская конфедерация
Смерть
19.07.1891
г. Баден, Баден, Германская империя