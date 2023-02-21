Юсупова (Рибопьер) Татьяна Александровна
Место рожденияг. Лукка, Великое герцогство Тоскана
Дата рождения29.06.1829
Дата смерти14.01.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Лукка, Великое герцогство Тоскана
Бракосочетание
26.09.1856
Бутурлино, Бутурлинская волость, Юхновский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1861
Дочь: Юсупова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Юсупов Николай Борисович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Юсупов Николай Борисович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Юсупова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Юсупов Николай Борисович
Вилла Татьяния, кантон Женева, Швейцарская конфедерация
Смерть
14.01.1879
г. Ньон, Швейцарская Конфедерация