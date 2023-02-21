Юсупова (Рибопьер) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮсупова (Рибопьер) Татьяна Александровна

Юсупова (Рибопьер) Татьяна Александровна

avatar

Место рождения

г. Лукка, Великое герцогство Тоскана

Дата рождения

29.06.1829

Дата смерти

14.01.1879

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Лукка, Великое герцогство Тоскана
Бракосочетание
26.09.1856

Муж: Юсупов Николай Борисович

Бутурлино, Бутурлинская волость, Юхновский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1861

Дочь: Юсупова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Юсупов Николай Борисович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Юсупов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Юсупов Николай Борисович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Юсупова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Юсупов Николай Борисович

Вилла Татьяния, кантон Женева, Швейцарская конфедерация
Смерть
14.01.1879
г. Ньон, Швейцарская Конфедерация
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close