село Бутурлино, Бутурлинская волость, Юхновский уезд (на 1904) — Familio

Бутурлино

Бутурлинская волость, Юхновский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11237Бутурлино, с. вл.при колодцах.181838167209Церковь православная 1.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Бутурлинская волость
39БутурлиноДеревня1997272272Церковь, церковно-приходская школа, земская школа, ярмарки: 9 мая и 26 сентября, бакалейная лавка, казенная винная лавка, две мелочных лавки, две кузни, бараночное заведе Показать все

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