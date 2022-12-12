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Юсупов Борис Николаевич
Юсупов Борис Николаевич
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
1863
Дата смерти
1863
Пол
Мужской
Отец
Юсупов Николай Борисович
1827 г.р.
Мать
Юсупова (Рибопьер) Татьяна Александровна
1829 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец:
Юсупов Николай Борисович
Мать:
Юсупова Татьяна Александровна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1863
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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