Юсупов Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮсупов Борис Николаевич

Юсупов Борис Николаевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1863

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Юсупов Николай Борисович

Мать: Юсупова Татьяна Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1863
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close