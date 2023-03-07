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Римский-Корсаков Иван Николаевич

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

24.01.1754

Дата смерти

16.02.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1754

Отец: Римский-Корсаков Николай Степанович

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Ладомирская Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Строганова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
После 1780

Сын: Ладомирский Владимир Николаевич (Иванович)

Мать ребёнка: Строганова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
После 1780

Дочь: Ладомирская Софья Ивановна

Мать ребёнка: Строганова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
17.11.1785

Дочь: Нарышкина Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Строганова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
28.09.1786

Сын: Ладомирский Василий Николаевич

Мать ребёнка: Строганова Екатерина Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.02.1831
Москва, город федерального значения Москва
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