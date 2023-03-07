Римский-Корсаков Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1754
Дата смерти16.02.1831
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1754
Отец: Римский-Корсаков Николай Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Ладомирская Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Строганова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
После 1780
Сын: Ладомирский Владимир Николаевич (Иванович)
Мать ребёнка: Строганова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
После 1780
Дочь: Ладомирская Софья Ивановна
Мать ребёнка: Строганова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
17.11.1785
Дочь: Нарышкина Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Строганова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
28.09.1786
Сын: Ладомирский Василий Николаевич
Мать ребёнка: Строганова Екатерина Петровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.02.1831
Москва, город федерального значения Москва