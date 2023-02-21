Римский-Корсаков Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Степан Богданович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1754

Сын: Римский-Корсаков Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Пётр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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