Римский-Корсаков Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Римский-Корсаков Степан Богданович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1754
Сын: Римский-Корсаков Иван Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Пётр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно