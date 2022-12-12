Ладомирская (Гагарина) Софья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладомирская (Гагарина) Софья Фёдоровна

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Место рождения

Московская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1794

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
19.01.1819

Муж: Ладомирский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
22.05.1826

Сын: Ладомирский Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-2124-0001-002738/00000122.jpg Христорождественская церковь в Палашах.
Рождение ребёнка
26.01.1831

Дочь: Апраксинa Софья Васильевна

Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
05.05.1832

Дочь: Голицына Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.12.1834

Сын: Ладомирский Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1858
Братцево, Всехсвятская волость, Московский уезд
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