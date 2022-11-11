Ладомирская (Гагарина) Софья Фёдоровна 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ладомирская (Гагарина) Софья Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1794, Московская губерния, Российская Империя

умерла 1858, Братцево, Всехсвятская волость, Московский уезд

Супруги
Ладомирский Василий Николаевич28.09.1786 г.р.
Дети
Ладомирский Фёдор Васильевич22.05.1826 г.р.
Апраксинa (Ладомирская) Софья Васильевна26.01.1831 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская губерния, Российская Империя

Бракосочетание
19.01.1819

Муж: Ладомирский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
22.05.1826

Сын: Ладомирский Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-2124-0001-002738/00000122.jpg Христорождественская церковь в Палашах.

Рождение ребёнка
26.01.1831

Дочь: Апраксинa (Ладомирская) Софья Васильевна

Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
05.05.1832

Дочь: Голицына (Ладомирская) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
30.12.1834

Сын: Ладомирский Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1858
Братцево, Всехсвятская волость, Московский уезд

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