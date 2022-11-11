Ладомирская (Гагарина) Софья Фёдоровна
женский, родилась 1794, Московская губерния, Российская Империя
умерла 1858, Братцево, Всехсвятская волость, Московский уезд
Супруги
Ладомирский Василий Николаевич28.09.1786 г.р.
Дети
Ладомирский Фёдор Васильевич22.05.1826 г.р.
Апраксинa (Ладомирская) Софья Васильевна26.01.1831 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
19.01.1819
Рождение ребёнка
22.05.1826
Сын: Ладомирский Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
26.01.1831
Дочь: Апраксинa (Ладомирская) Софья Васильевна
Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
05.05.1832
Дочь: Голицына (Ладомирская) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
30.12.1834
Сын: Ладомирский Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич
Смерть
1858
Братцево, Всехсвятская волость, Московский уезд