Ладомирская (Гагарина) Софья Фёдоровна
Место рожденияМосковская губерния, Российская Империя
Дата рождения1794
Дата смерти1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
19.01.1819
Рождение ребёнка
22.05.1826
Сын: Ладомирский Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич
Рождение - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-2124-0001-002738/00000122.jpg Христорождественская церковь в Палашах.
Рождение ребёнка
26.01.1831
Дочь: Апраксинa Софья Васильевна
Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
05.05.1832
Дочь: Голицына Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
30.12.1834
Сын: Ладомирский Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Ладомирский Василий Николаевич
Смерть
1858
Братцево, Всехсвятская волость, Московский уезд