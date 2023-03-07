Голицына (Ладомирская) Зинаида Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.05.1832
Дата смерти22.04.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1832
Бракосочетание
25.04.1856
Рождение ребёнка
27.02.1857
Сын: Голицын Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
10.01.1859
Сын: Голицын Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
06.01.1860
Дочь: Голицына Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
14.06.1863
Дочь: Горчакова Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Михайлович
г. Ницца, Лазурный берег, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
06.10.1871
Сын: Голицын Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Михайлович
Смерть
22.04.1895
Ялта, Ялта, Республика Крым