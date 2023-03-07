Голицына (Ладомирская) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Ладомирская) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.05.1832

Дата смерти

22.04.1895

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1832

Отец: Ладомирский Василий Николаевич

Мать: Ладомирская Софья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
25.04.1856

Муж: Голицын Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1857

Сын: Голицын Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1859

Сын: Голицын Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
06.01.1860

Дочь: Голицына Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.06.1863

Дочь: Горчакова Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Михайлович

г. Ницца, Лазурный берег, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
06.10.1871

Сын: Голицын Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.04.1895
Ялта, Ялта, Республика Крым
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