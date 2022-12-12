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Голицын Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.10.1871

Дата смерти

07.07.1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1871

Отец: Голицын Дмитрий Михайлович

Мать: Голицына Зинаида Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
31.03.1896

Жена: Голицына Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
24.01.1897

Дочь: Черепанова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Голицына Анастасия Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.12.1897

Сын: Голицын Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Голицына Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Между 01.04.1900 и 14.09.1900

Дочь: Флаше Де Рустан Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Голицына Анастасия Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1904

Сын: Голицын Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Голицына Анастасия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.04.1909

Сын: Голицын Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Голицына Анастасия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.07.1927
г. Бордигера, провинция Империя, Лигурия, Королевство Италия
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