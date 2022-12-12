Голицын Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1871
Дата смерти07.07.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1871
Бракосочетание
31.03.1896
Рождение ребёнка
24.01.1897
Дочь: Черепанова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Голицына Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
13.12.1897
Сын: Голицын Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Голицына Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Между 01.04.1900 и 14.09.1900
Дочь: Флаше Де Рустан Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Голицына Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
28.05.1904
Сын: Голицын Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Голицына Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
22.04.1909
Сын: Голицын Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Голицына Анастасия Васильевна
Смерть
07.07.1927
г. Бордигера, провинция Империя, Лигурия, Королевство Италия