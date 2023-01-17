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Голицын Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.04.1909

Дата смерти

03.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1909

Отец: Голицын Алексей Дмитриевич

Мать: Голицына Анастасия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.03.1944

Жена: Голицына Марина Беппина

г. Сан-Ремо, Лигурия, Итальянское королевство
Рождение ребёнка
11.05.1945

Дочь: Голицына Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Голицына Марина Беппина

г. Сан-Ремо, Лигурия, Итальянское королевство
Рождение ребёнка
10.12.1954

Сын: Голицын Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Голицына Марина Беппина

г. Милан, Ломбардия, Итальянское королевство
Смерть
03.03.1981
г. Монца, Милан, Ломбардия, Итальянская Республика
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