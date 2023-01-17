Голицын Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.04.1909
Дата смерти03.03.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1909
Бракосочетание
08.03.1944
Жена: Голицына Марина Беппина
г. Сан-Ремо, Лигурия, Итальянское королевство
Рождение ребёнка
11.05.1945
Дочь: Голицына Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Голицына Марина Беппина
г. Сан-Ремо, Лигурия, Итальянское королевство
Рождение ребёнка
10.12.1954
Сын: Голицын Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Голицына Марина Беппина
г. Милан, Ломбардия, Итальянское королевство
Смерть
03.03.1981
г. Монца, Милан, Ломбардия, Итальянская Республика