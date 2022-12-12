Голицына (Гудович) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолицына (Гудович) Анастасия Васильевна

Голицына (Гудович) Анастасия Васильевна

avatar

Место рождения

Имение Ивайтенки, Черниговская губерния, Российская Империя

Дата рождения

03.09.1871

Дата смерти

21.10.1944

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Имение Ивайтенки, Черниговская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
31.03.1896

Муж: Голицын Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.01.1897

Дочь: Черепанова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Голицын Алексей Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.12.1897

Сын: Голицын Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Голицын Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Между 01.04.1900 и 14.09.1900

Дочь: Флаше Де Рустан Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Голицын Алексей Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1904

Сын: Голицын Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Голицын Алексей Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.04.1909

Сын: Голицын Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Голицын Алексей Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.10.1944
г. Бордигера, Империя, Итальянское королевство
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close