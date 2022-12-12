Голицына (Гудович) Анастасия Васильевна
Место рожденияИмение Ивайтенки, Черниговская губерния, Российская Империя
Дата рождения03.09.1871
Дата смерти21.10.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Имение Ивайтенки, Черниговская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
31.03.1896
Рождение ребёнка
24.01.1897
Дочь: Черепанова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Голицын Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.12.1897
Сын: Голицын Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Голицын Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Между 01.04.1900 и 14.09.1900
Дочь: Флаше Де Рустан Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Голицын Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.05.1904
Сын: Голицын Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Голицын Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.04.1909
Сын: Голицын Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Голицын Алексей Дмитриевич
Смерть
21.10.1944
г. Бордигера, Империя, Итальянское королевство