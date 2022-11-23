Черепанова (Голицына) Анна Алексеевна
женский, родилась 24.01.1897, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 08.07.1977, коммуна Таверне, Валь-д-Уаз, Иль-де-Франс, Французская республика
ОтецГолицын Алексей Дмитриевич06.10.1871 г.р.
МатьГолицына (Гудович) Анастасия Васильевна03.09.1871 г.р.
Супруги
Черепанов Александр Николаевич07.08.1897 г.р.
Дети
Славинская (Черепанова) Татьяна Александровна03.12.1926 г.р.
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Рождение
24.01.1897
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
03.10.1921
г. Константинополь, Османская империя
Рождение ребёнка
03.12.1926
Дочь: Славинская (Черепанова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Черепанов Александр Николаевич
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
08.07.1977
коммуна Таверне, Валь-д-Уаз, Иль-де-Франс, Французская республика