Черепанова (Голицына) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова (Голицына) Анна Алексеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

24.01.1897

Дата смерти

08.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1897

Отец: Голицын Алексей Дмитриевич

Мать: Голицына Анастасия Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
03.10.1921

Муж: Черепанов Александр Николаевич

г. Константинополь, Османская империя
Рождение ребёнка
03.12.1926

Дочь: Славинская Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Черепанов Александр Николаевич

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
08.07.1977
коммуна Таверне, Валь-д-Уаз, Иль-де-Франс, Французская республика
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