Черепанова (Голицына) Анна Алексеевна 24.01.1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Черепанова (Голицына) Анна Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 24.01.1897, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 08.07.1977, коммуна Таверне, Валь-д-Уаз, Иль-де-Франс, Французская республика

Отец
Голицын Алексей Дмитриевич06.10.1871 г.р.
Мать
Голицына (Гудович) Анастасия Васильевна03.09.1871 г.р.
Супруги
Черепанов Александр Николаевич07.08.1897 г.р.
Дети
Славинская (Черепанова) Татьяна Александровна03.12.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1897

Отец: Голицын Алексей Дмитриевич

Мать: Голицына (Гудович) Анастасия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
03.10.1921

Муж: Черепанов Александр Николаевич

г. Константинополь, Османская империя

Рождение ребёнка
03.12.1926

Дочь: Славинская (Черепанова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Черепанов Александр Николаевич

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Смерть
08.07.1977
коммуна Таверне, Валь-д-Уаз, Иль-де-Франс, Французская республика

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