Черепанова (Голицына) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1897
Дата смерти08.07.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1897
Бракосочетание
03.10.1921
г. Константинополь, Османская империя
Рождение ребёнка
03.12.1926
Дочь: Славинская Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Черепанов Александр Николаевич
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
08.07.1977
коммуна Таверне, Валь-д-Уаз, Иль-де-Франс, Французская республика