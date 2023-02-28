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Черепанов Александр Николаевич

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Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

07.08.1897

Дата смерти

17.05.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
03.10.1921

Жена: Черепанова Анна Алексеевна

г. Константинополь, Османская империя
Рождение ребёнка
03.12.1926

Дочь: Славинская Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Черепанова Анна Алексеевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
17.05.1969
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
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