Черепанов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1897
Дата смерти17.05.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1921
г. Константинополь, Османская империя
Рождение ребёнка
03.12.1926
Дочь: Славинская Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Черепанова Анна Алексеевна
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
17.05.1969
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика