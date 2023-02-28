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Голицын Николай Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.05.1904

Дата смерти

25.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1904

Отец: Голицын Алексей Дмитриевич

Мать: Голицына Анастасия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
07.12.1936

Жена: Голицына Мэри Элизабет

г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
14.12.1943

Сын: Голицын Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Голицына Мэри Элизабет

г. Питтсфилд, Массачусетс, США
Бракосочетание
21.02.1955

Жена: Голицына Элизабет

г. Нью-Йорк, США
Смерть
25.02.1985
г. Нью-Йорк, США
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