Голицын Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.05.1904
Дата смерти25.02.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1904
Бракосочетание
07.12.1936
Жена: Голицына Мэри Элизабет
г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
14.12.1943
Мать ребёнка: Голицына Мэри Элизабет
г. Питтсфилд, Массачусетс, США
Бракосочетание
21.02.1955
Жена: Голицына Элизабет
г. Нью-Йорк, США
Смерть
25.02.1985
г. Нью-Йорк, США