Голицына Лидия Дмитриевна
Место рожденияг. Сан-Ремо, Лигурия, Итальянское королевство
Дата рождения11.05.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1945
г. Сан-Ремо, Лигурия, Итальянское королевство
Бракосочетание
09.04.1972
Муж: Каммарота Сальваторе
г. Бордигера, Лигурия, Итальянская республика
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Каммарота Рафаэла
г. Сан-Ремо, Лигурия, Итальянская республика