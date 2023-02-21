Голицына Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолицына Лидия Дмитриевна

Голицына Лидия Дмитриевна

avatar

Место рождения

г. Сан-Ремо, Лигурия, Итальянское королевство

Дата рождения

11.05.1945

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1945

Отец: Голицын Дмитрий Алексеевич

Мать: Голицына Марина Беппина

г. Сан-Ремо, Лигурия, Итальянское королевство
Бракосочетание
09.04.1972

Муж: Каммарота Сальваторе

г. Бордигера, Лигурия, Итальянская республика
Рождение ребёнка
1976

Дочь: Каммарота Рафаэла

Отец ребёнка: не указан

г. Сан-Ремо, Лигурия, Итальянская республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close