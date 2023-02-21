Голицына (Де Понти) Марина Беппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Де Понти) Марина Беппина

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Место рождения

г. Тревизо, Венеция, Итальянское королевство

Дата рождения

24.07.1919

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Тревизо, Венеция, Итальянское королевство
Бракосочетание
08.03.1944

Муж: Голицын Дмитрий Алексеевич

г. Сан-Ремо, Лигурия, Итальянское королевство
Рождение ребёнка
11.05.1945

Дочь: Голицына Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Алексеевич

г. Сан-Ремо, Лигурия, Итальянское королевство
Рождение ребёнка
10.12.1954

Сын: Голицын Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Алексеевич

г. Милан, Ломбардия, Итальянское королевство
Смерть
1999
Место погребения: Cimitero degli Inglesi, Bordighera, Italia
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