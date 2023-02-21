Голицына (Де Понти) Марина Беппина
Место рожденияг. Тревизо, Венеция, Итальянское королевство
Дата рождения24.07.1919
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Тревизо, Венеция, Итальянское королевство
Бракосочетание
08.03.1944
г. Сан-Ремо, Лигурия, Итальянское королевство
Рождение ребёнка
11.05.1945
Дочь: Голицына Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Алексеевич
г. Сан-Ремо, Лигурия, Итальянское королевство
Рождение ребёнка
10.12.1954
Сын: Голицын Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Алексеевич
г. Милан, Ломбардия, Итальянское королевство
Смерть
1999
Место погребения: Cimitero degli Inglesi, Bordighera, Italia