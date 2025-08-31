Горчакова (Голицына) Софья Дмитриевна
женский, родилась 14.06.1863, г. Ницца, Лазурный берег, Третья Французская республика
умерла 06.04.1930, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
ОтецГолицын Дмитрий Михайлович12.01.1827 г.р.
МатьГолицына (Ладомирская) Зинаида Васильевна05.05.1832 г.р.
Супруги
Горчаков Сергей Дмитриевич27.04.1861 г.р.
Дети
Горчаков Дмитрий СергеевичОколо 1887 г.р.
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Рождение
14.06.1863
г. Ницца, Лазурный берег, Третья Французская республика
Бракосочетание
03.07.1885
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Горчаков Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Горчаков Сергей Дмитриевич
Смерть
06.04.1930
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика