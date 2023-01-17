Горчакова (Голицына) Софья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорчакова (Голицына) Софья Дмитриевна

Горчакова (Голицына) Софья Дмитриевна

avatar

Место рождения

г. Ницца, Лазурный берег, Третья Французская республика

Дата рождения

14.06.1863

Дата смерти

06.04.1930

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1863

Отец: Голицын Дмитрий Михайлович

Мать: Голицына Зинаида Васильевна

г. Ницца, Лазурный берег, Третья Французская республика
Бракосочетание
03.07.1885

Муж: Горчаков Сергей Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.04.1930
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close