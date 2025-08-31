Горчакова (Голицына) Софья Дмитриевна 14.06.1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Горчакова (Голицына) Софья Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 14.06.1863, г. Ницца, Лазурный берег, Третья Французская республика

умерла 06.04.1930, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Отец
Голицын Дмитрий Михайлович12.01.1827 г.р.
Мать
Голицына (Ладомирская) Зинаида Васильевна05.05.1832 г.р.
Супруги
Горчаков Сергей Дмитриевич27.04.1861 г.р.
Дети
Горчаков Дмитрий СергеевичОколо 1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1863

Отец: Голицын Дмитрий Михайлович

Мать: Голицына (Ладомирская) Зинаида Васильевна

г. Ницца, Лазурный берег, Третья Французская республика

Бракосочетание
03.07.1885

Муж: Горчаков Сергей Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Горчаков Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Горчаков Сергей Дмитриевич

Смерть
06.04.1930
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

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