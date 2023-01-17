Горчакова (Голицына) Софья Дмитриевна
Место рожденияг. Ницца, Лазурный берег, Третья Французская республика
Дата рождения14.06.1863
Дата смерти06.04.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1863
г. Ницца, Лазурный берег, Третья Французская республика
Бракосочетание
03.07.1885
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.04.1930
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика