Голицын Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения27.02.1857
Дата смерти24.02.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1857
Бракосочетание
14.06.1880
Рождение ребёнка
12.08.1881
Дочь: Арапова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Голицына Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
17.11.1882
Сын: Голицын Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Голицына Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
16.05.1886
Сын: Голицын Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Голицына Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
18.05.1894
Дочь: Демашкевич Мария Васильевна
Мать ребёнка: Голицына Прасковья Михайловна
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.03.1899
Сын: Голицын Николай Васильевич
Мать ребёнка: Голицына Прасковья Михайловна
Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
24.02.1926