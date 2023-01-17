Голицын Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолицын Василий Дмитриевич

Голицын Василий Дмитриевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

27.02.1857

Дата смерти

24.02.1926

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1857

Отец: Голицын Дмитрий Михайлович

Мать: Голицына Зинаида Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
14.06.1880

Жена: Голицына Прасковья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.08.1881

Дочь: Арапова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Голицына Прасковья Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1882

Сын: Голицын Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Голицына Прасковья Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1886

Сын: Голицын Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Голицына Прасковья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.05.1894

Дочь: Демашкевич Мария Васильевна

Мать ребёнка: Голицына Прасковья Михайловна

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.03.1899

Сын: Голицын Николай Васильевич

Мать ребёнка: Голицына Прасковья Михайловна

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
24.02.1926
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close