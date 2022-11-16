Голицын Михаил Васильевич
мужской, родился 17.11.1882, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 10.10.1929
ОтецГолицын Василий Дмитриевич27.02.1857 г.р.
МатьГолицына (Толстая) Прасковья Михайловна24.06.1858 г.р.
Супруги
Голицына (Карпова) Лидия Андреевна1885 г.р.
Дети
Лосева (Голицына) Ирина Михайловна1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1882
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
26.07.1906
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Лосева (Голицына) Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Голицына (Карпова) Лидия Андреевна
Смерть
10.10.1929