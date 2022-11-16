Голицын Михаил Васильевич 17.11.1882 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицын Михаил Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.11.1882, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 10.10.1929

Отец
Голицын Василий Дмитриевич27.02.1857 г.р.
Мать
Голицына (Толстая) Прасковья Михайловна24.06.1858 г.р.
Супруги
Голицына (Карпова) Лидия Андреевна1885 г.р.
Дети
Лосева (Голицына) Ирина Михайловна1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1882

Отец: Голицын Василий Дмитриевич

Мать: Голицына (Толстая) Прасковья Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
26.07.1906

Жена: Голицына (Карпова) Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Лосева (Голицына) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Голицына (Карпова) Лидия Андреевна

Смерть
10.10.1929

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