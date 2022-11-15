Голицына (Толстая) Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.06.1858
Дата смерти05.10.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.06.1880
Рождение ребёнка
12.08.1881
Дочь: Арапова (Голицына) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Голицын Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.11.1882
Сын: Голицын Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.05.1886
Сын: Голицын Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.05.1894
Дочь: Демашкевич (Голицына) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Голицын Василий Дмитриевич
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.03.1899
Сын: Голицын Николай Васильевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Дмитриевич
Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
05.10.1918