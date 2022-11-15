Голицына (Толстая) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Толстая) Прасковья Михайловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.06.1858

Дата смерти

05.10.1918

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
14.06.1880

Муж: Голицын Василий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.08.1881

Дочь: Арапова (Голицына) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Голицын Василий Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.11.1882

Сын: Голицын Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.05.1886

Сын: Голицын Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.05.1894

Дочь: Демашкевич (Голицына) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Голицын Василий Дмитриевич

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.03.1899

Сын: Голицын Николай Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Дмитриевич

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
05.10.1918
Москва, город федерального значения Москва

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