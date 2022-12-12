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Голицын Николай Васильевич

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Место рождения

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.03.1899

Дата смерти

22.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1899

Отец: Голицын Василий Дмитриевич

Мать: Голицына Прасковья Михайловна

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Около 24.08.1922

Жена: Толстая Лидия Александровна

Рождение ребёнка
07.01.1925

Дочь: Деревицкая Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Толстая Лидия Александровна

коммуна Нёйи-сюр-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
27.03.1950

Жена: Голицына Доротея

г. Женева, Швейцарская Конфедерация
Бракосочетание
21.02.1963

Жена: Голицына Ольга Александровна

г. Вашингтон, США
Смерть
22.06.1980
г. Вашингтон, США
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