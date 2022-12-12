Голицын Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.03.1899
Дата смерти22.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1899
Бракосочетание
Около 24.08.1922
Рождение ребёнка
07.01.1925
Дочь: Деревицкая Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Толстая Лидия Александровна
коммуна Нёйи-сюр-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
27.03.1950
Жена: Голицына Доротея
г. Женева, Швейцарская Конфедерация
Бракосочетание
21.02.1963
г. Вашингтон, США
Смерть
22.06.1980
г. Вашингтон, США