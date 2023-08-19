Толстая (Де Миллер) Лидия Александровна
Место рождения
Дата рождения08.02.1903
Дата смерти29.10.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 24.08.1922
Рождение ребёнка
07.01.1925
Дочь: Деревицкая Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Голицын Николай Васильевич
коммуна Нёйи-сюр-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
29.10.1978
г. Ричмонд, Вирджиния, США