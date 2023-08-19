Толстая (Де Миллер) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Де Миллер) Лидия Александровна

Место рождения

Арёгала, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

Дата рождения

08.02.1903

Дата смерти

29.10.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Арёгала, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Бракосочетание
Около 24.08.1922

Муж: Голицын Николай Васильевич

Рождение ребёнка
07.01.1925

Дочь: Деревицкая Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Голицын Николай Васильевич

коммуна Нёйи-сюр-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
29.10.1978
г. Ричмонд, Вирджиния, США
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