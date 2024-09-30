Толстая (Де Миллер) Лидия Александровна 08.02.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстая (Де Миллер) Лидия Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 08.02.1903, Арёгала, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

умерла 29.10.1978, г. Ричмонд, Вирджиния, США

Супруги
Голицын Николай Васильевич14.03.1899 г.р.
Толстой Иван Михайлович10.12.1901 г.р.
Дети
Деревицкая (Голицына) Прасковья Николаевна07.01.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Арёгала, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

Бракосочетание
Около 24.08.1922

Муж: Голицын Николай Васильевич

Рождение ребёнка
07.01.1925

Дочь: Деревицкая (Голицына) Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Голицын Николай Васильевич

коммуна Нёйи-сюр-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Бракосочетание
1933

Муж: Толстой Иван Михайлович

Смерть
29.10.1978
г. Ричмонд, Вирджиния, США

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