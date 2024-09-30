Толстая (Де Миллер) Лидия Александровна
женский, родилась 08.02.1903, Арёгала, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
умерла 29.10.1978, г. Ричмонд, Вирджиния, США
Супруги
Голицын Николай Васильевич14.03.1899 г.р.
Толстой Иван Михайлович10.12.1901 г.р.
Дети
Деревицкая (Голицына) Прасковья Николаевна07.01.1925 г.р.
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Рождение
08.02.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Арёгала, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Бракосочетание
Около 24.08.1922
Рождение ребёнка
07.01.1925
Дочь: Деревицкая (Голицына) Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Голицын Николай Васильевич
коммуна Нёйи-сюр-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
1933
Смерть
29.10.1978
г. Ричмонд, Вирджиния, США