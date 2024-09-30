Толстой Иван Михайлович
мужской, родился 10.12.1901, Бегишево, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
умер 26.03.1982, город Сиракузы, Нью-Йорк, США
МатьТолстая (Глебова) Лина (Александра) Владимировна15.04.1880 г.р.
ОтецТолстой Михаил Львович20.12.1879 г.р.
Супруги
Толстая (Коцебу) Нина Александровна15.02.1907 г.р.
Толстая (Де Миллер) Лидия Александровна08.02.1903 г.р.
Дети
Толстой Илья Иванович20.09.1926 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
10.12.1901
Бегишево, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
С 19.02.1925 по 24.03.1932
Рождение ребёнка
20.09.1926
Мать ребёнка: Толстая (Коцебу) Нина Александровна
город Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Франциузская Республика
Бракосочетание
1933
Смерть
26.03.1982
город Сиракузы, Нью-Йорк, США