Толстой Иван Михайлович 10.12.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстой Иван Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 10.12.1901, Бегишево, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

умер 26.03.1982, город Сиракузы, Нью-Йорк, США

Мать
Толстая (Глебова) Лина (Александра) Владимировна15.04.1880 г.р.
Отец
Толстой Михаил Львович20.12.1879 г.р.
Супруги
Толстая (Коцебу) Нина Александровна15.02.1907 г.р.
Толстая (Де Миллер) Лидия Александровна08.02.1903 г.р.
Дети
Толстой Илья Иванович20.09.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1901

Отец: Толстой Михаил Львович

Мать: Толстая (Глебова) Лина (Александра) Владимировна

Бегишево, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

Бракосочетание
С 19.02.1925 по 24.03.1932

Жена: Толстая (Коцебу) Нина Александровна

Рождение ребёнка
20.09.1926

Сын: Толстой Илья Иванович

Мать ребёнка: Толстая (Коцебу) Нина Александровна

город Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Франциузская Республика

Бракосочетание
1933

Жена: Толстая (Де Миллер) Лидия Александровна

Смерть
26.03.1982
город Сиракузы, Нью-Йорк, США

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